При свете свечи: рассказываем с чего начинается рождественское настроение

Священник Иоанн Макаров – преподаватель Барнаульской духовной семинарии, штатный клирик Никольского храма. Супруга Алёна – регент в Никольском храме. В семье растут трое сыновей, двое из них уже школьники. В преддверии Рождества Христова мы поговорили со священником о традициях этого праздника и о семейных ценностях.

— Нужно ли нам знать историю праздников?

— Если мы не наполним души наших детей национальной культурой, то туда попадет культура чужая, это естественно. Чтобы понять другой народ, надо знать его традиции. Важно при этом не забывать свои. Наша страна с глубокими православными корнями, даже советские авторы цитируют Евангелие. С русской культурой вообще интересная ситуация. В отличие от европейских народов, куда христианство приходило довольно агрессивно, на Руси произошла инкультурация, когда языческую культуру не уничтожили, а наполнили какие-то ее моменты христианским содержанием. Русская культура самобытная и объемная. О ней нужно рассказывать в семье.

Если говорить о православном подходе, то дети, конечно, должны знать историю Рождества Христова. Подготовку к празднику можно начинать в семье с истории: рассказывать, кто такой Христос, как он пришел в мир, что в мире изменил. Есть адаптированные книжки, но по своему опыту могу сказать, что дети довольно легко воспринимают текст Евангелия, просто нужно давать соответствующие комментарии.

— Из чего ещё может состоять подготовка к Рождеству в семье?

— Можно мастерить с детьми атрибуты Рождества — например, рождественский вертеп. Можно вырезать из бумаги фигурки ангелочков и наклеить их на окна. Интересная традиция связана с рождественской свечой. Готовясь к Рождеству, в храме перед иконой по центру поставляется свеча, украшенная еловыми ветками, символизирующая Вифлеемскую звезду. Это можно делать и дома: взять большую свечу, украсить её еловыми ветками, шишками, блестками, поставить на стол и, когда семья собирается на ужин, зажигать её. Вот уже и создается предрождественское настроение.

В мировой литературе есть замечательная традиция святочного рассказа. Такие произведения есть и у русских классиков — Шмелёва, Чехова. Их чтение — это и приобщение к литературе, и знакомство с традициями Рождества, и потом на уроках литературы дети смогут блеснуть дополнительными знаниями.

Можно договориться с родственниками или соседями и вместе поучаствовать в древней русской традиции колядования. Её смысл — ходить друг к другу в гости и делиться радостью о Рождестве Спасителя. Если среди соседей есть одинокие люди, которые никуда не ходят, можно навестить их с детьми, пропеть колядки, что-то подарить — им будет приятно, а дети будут учиться милосердию к старшему поколению.

— 2024 год объявлен Годом семьи. Что означают семейные ценности с точки зрения Церкви?

— Церковь ставит брак очень высоко. Таинство брака — одно из семи основных, наиболее важных таинств. В молитвах, которые совершаются на венчании, говорится о чадородии, то есть основная цель семьи — это дети. Но также и говорится в этих молитвах о том, что семья — это большой труд. Самая главная ценность в Писании — любовь, причём любовь жертвенная. Это когда мы для второй половины в чём-то уступаем, помогаем, проявляем смирение, в чём-то ограничиваем себя ради блага детей. Но жертва предполагает и определённую награду, и для родителей ею становятся подросшие дети и их ответная любовь. Конечно, бытуют брачные контракты, партнёрство, но это больше похоже на бизнес.

— Но ведь если любовь взаимная и каждый чем-то жертвует, получается то же партнёрство?

— Немного не так. Партнёрство предполагает взаимную выгоду. В семье же бывают периоды, когда кому-то одному приходится уступить, баланс не всегда равен. И апостол Павел пишет, что мужчина в семье должен брать на себя больше ответственности. А женщина сравнивается с хрупким сосудом. Мужчина берёт больше обязанностей, а женщина больше времени проводит с детьми, никак от этого не уйти в традиционной семье.

— Сейчас довольно часто женщина одна растит детей.

— Это, конечно, большая проблема и беда. У детей в неполных семьях восприятие семьи нарушено. Авторитет отца важен для развития ребёнка, несмотря на то что он меньше появляется в его жизни. Проблема ещё и в том, что в систему образования редко идут работать мужчины, и ребёнку неоткуда брать пример мужской модели поведения. Полагаю, если мальчики с детства будут иметь пример мужчины, который несёт ответственность за себя, свою семью и близких, то и семьи в будущем будут сохраняться полными.

— А если брать такой пример от дедушки, дяди, крёстного?

— Очень хорошая мысль. Если семья христианская, стоит задуматься о выборе крёстного. Выбор этот должен быть осознанным. У славянских народов крёстных бывает два, и ими может стать уже сложившаяся супружеская пара, показывающая хороший пример в браке.

Светлана Ермошина

Источник: «Вечерний Барнаул»

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Взято отсюда.

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