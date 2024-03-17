Прядка 10 тысяч детей обучились в Детском технопарке Алтайского края в 2023 году

В прошлом году в мероприятиях Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» приняли участие более 9 тысяч ребят из 322 образовательных учреждений.

По актуальной информации, в Кванториуме действует 66 программ дополнительного образования, включая техническую, естественно-научную, социально-гуманитарную и художественную направленность. В 2023 году в нем обучились более 9 700 детей.

Технопарк оснащен высокотехнологичным оборудованием, нацелен на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Кванториум организовывает познавательные краевые мероприятия. К примеру, в прошлом году состоялись Конкурс медиапроектов, Конкурс радиотехников, Конкурс по IT–технологиям, открытые первенства по беспилотным летательным аппаратам и другие значимые мероприятия.

В 2024 году сотрудники уже готовят новые важные и интересные события для детей и молодежи Алтайского края.

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Взято отсюда.

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