Ждет ли Россию гиперинфляция и почему дорожают яйца

2023 год отметился заметным подорожанием почти во всех областях: цены росли на автомобили, бензин, курицу, яйца, недвижимость… Читатели периодически рассказывают нам, что их чек в магазине увеличился чуть ли не вдвое, а между тем официальная инфляция, посчитанная Росстатом на конец года, составила в районе 7,5%. Мы адресовали пять самых очевидных вопросов об инфляции главному научному сотруднику НИУ ВШЭ, специалисту в области социально-экономического развития регионов Наталье Зубаревич.

Почему официальная инфляция так расходится с ощущениями?

— Это абсолютно нормально, потому что есть воспринимаемая инфляция, которую измеряет Банк России. Она, как правило, в 2–2,5 раза выше инфляции, которую измеряет Росстат, — объясняет Наталья Зубаревич. — Росстат вычисляет инфляцию по 109 товарам и услугам в 282 городах. Соответственно, это картина потребления, которая рассчитана для среднестатистического россиянина. Если вы потребляете несколько иначе товары и услуги, для вас будет другая инфляция. У нас не существует среднестатистического россиянина, все мы разные. А конкретная инфляция, конечно, не 7,5%. По яйцам на середину декабря 2023 года к декабрю 2022 года — рост цен на 46%, по курам — на 30%, по баранине — на 17%, по свинине — на 13%, по рыбе — на 9%. Как видите, всё это выше среднестатистической инфляции. Если взять растениеводство: бананы — на 45%, помидоры — на 44%, капуста — на 25%, яблоки — на 18%, даже морковь со свеклой — на 10–12%. Но если люди едят много хлеба, то хлеб подорожал на 5–6%, черный и белый. Если вы пользуетесь дома мукой и сами печете, то мука пшеничная не подорожала, у нее минус 2%. Вермишель не подорожала, гречка подешевела на 18%, потому что она дорожала как раз в прошлом году, и сейчас мы видим откат. Если берете подсолнечное масло, то оно подешевело на 1%, потому что также дорожало в прошлом году. Если вы летаете самолетом, то перелеты подорожали на 28%. Метро на 16% дороже, даже трамваи с троллейбусами — на 11–13%, как и городской автобус. И всё это выше учетной инфляции. Если вы пользуетесь отдыхом, в гостинице проживаете, то там 13% рост. И уж тут точно в индикатор Росстата не заложена полноценная инфляция на лекарства, что очень важно для пожилых. В потребительской корзине в основном простенькие лекарства, дешевые, типа «Левомеколя», «Аллохола», валидола, корвалола и анальгина. А люди-хроники покупают импортные лекарства, в которых заложено и падение рубля. В среднем измеряли, что где-то на четверть выросли цены на лекарства. Цена квадратного метра в новостройке за два года выросла на 60% — вот вам инфляция.

Почему одни продукты (яйца) дорожают сильнее других?

— С птицей всё предельно понятно: у двух крупнейших производителей куриных яиц, они в Белгородской области и Мордовии, объем производства сократился на 4–6%, потому что, видимо, там был птичий грипп или падеж, а они дают 14% всех яиц. В целом по стране производство яиц не сократилось, плюс 2% год к году. Но подорожали, помимо прочего, ветеринарные препараты, с ними были перебои, потому что они все импортные. А когда перебои, у вас падеж начинается. И второе — наши птицы выращиваются на импортном генетическом яйце, вот вам и ответ. Что с рублем стало? Рубль упал.

Что разгоняет инфляцию?

— Государственные расходы — это самый важный фактор, — отвечает Наталья Зубаревич. — Часто это непроизводительные расходы. Их резкий рост ведет к росту заработных плат: у нас в номинале зарплаты год к году выросли на 13%. Бесконечные вливания денег в ВПК, гонка зарплат и, конечно, дефицит работников на рынке труда, усиливающий рост оплаты. Это всё увеличивает платежеспособный спрос. Второе — пособия малоимущим семьям, а они, как правило, еду потребляют. Наконец, это дисбаланс с внешней торговлей, что привело к падению рубля, потому что валюты стали зарабатывать мало, а импортеры предъявляют на нее спрос. Внешнеторговый фактор очень значимый: с одной стороны, у вас растет платежеспособный спрос населения, а с другой — не растет предложение товаров и услуг. А тут еще государство постоянно повышает тарифы: например, тарифы РЖД второй раз за год на 11% поднимаются, все муниципальные виды транспорта дорожают.

Есть ли риск гиперинфляции, как в 90-х?

— Нет, ситуация контролируемая: Центробанк задрал ключевую ставку, будет работать с ипотечным рынком, потому что разгон цен на квадратный метр жилья очень большой. Поскольку государство субсидирует льготные программы, они нечувствительны к ставке Центробанка, препятствуют снижению инфляции. Поднимут, совершенно однозначно, еще раз первоначальный взнос по ипотеке, и это уже затормозит инфляцию. Сейчас резко ужесточили правила выдачи потребительских кредитов. Сократится объем потребительских кредитов, не будет такого спроса. Сильный рост кредитования населения — это один из факторов, который влияет на инфляцию. Он давит на предложение. Люди говорят: дайте, мы хотим купить, денег стало больше, зарплаты выросли, мы взяли новые кредиты. Когда нет баланса спроса и предложения, цены растут, но это поле Центробанка, у него есть инструменты. Затормозить инфляцию смогут, но я не знаю, с какой скоростью. Возможно, будет довольно долгий процесс: во всяком случае, в первом квартале 2024 года инфляционный потенциал до конца не использован, возможно, инфляция вырастет. Полгода нужно, чтобы подействовали меры Центробанка. Пока же мы ощущаем последствия августовского падения рубля, и его эффект будет наблюдаться 6–8 месяцев.

Что может подорожать в 2024 году?

— Повышаются железнодорожные тарифы, а все ритейлеры и оптовики говорят, что стоимость автоперевозок выросла на 30%: не хватает водителей, транспорт импортный, его надо ремонтировать, и всё это сидит в ценах. По жилищному рынку, наверное, пик роста цены мы прошли, по лекарствам тоже, но некоторые виды медикаментов будут исчезать с прилавков аптек, это уже происходит. А по еде каждый год что-то выстреливает: я вам про подсолнечное масло и гречку хорошие новости рассказала, может быть, и яйца откатятся, хотя не факт — там есть вклад импорта. Думаю, придется привыкать к новым ценам.

В конце года наблюдались небольшие перебои с наличием яиц в челябинских магазинах. После некоторого затишья начали расти и цены на топливо. Ну и будьте внимательны, дешевая красная икра — весьма тревожный продукт.

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07.01.2024