Придется перейти на яблоки: на сколько подорожают бананы и станут ли они дефицитом

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16 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента университета «Синергия» Татьяна Суворова в беседе с порталом «Внимание, новости!» прокомментировала информацию о том, что бананы, давно вошедшие в рацион миллионов россиян, могут стать дефицитным товаром и резко подорожать из-за нестабильной политической обстановки в в Эквадоре.

Эта латиноамериканская страна является самым крупным поставщиком бананов в Россию. На нее приходится более 90% поставок.

По мнению Суворовой, гражданский конфликт в Эквадоре может вызвать лишь непродолжительный дефицит бананов, который, скорее всего, будет закрыт уже этой весной за счет налаживания поставок из других стран Южной Америки.

«Учитывая текущий рост цен на продовольственные товары, обусловленный увеличением логистических расходов, бананы в РФ могут подорожать примерно на 25-35%. Но весной цены должны пойти на спад. В случае увеличения спроса на фрукт из-за ситуации в Эквадоре покупатели могут временно переключиться на яблоки, если цены на бананы станут слишком высокими», — считает эксперт.

При этом, по ее словам, есть такие товары, спрос на которые падает с увеличением доходов потребителей. Это товары низкой категории, те же бананы и картофель.

При росте доходов россияне начинают покупать фрукты с большей пищевой и витаминной ценностью, например груши и цитрусовые.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Автор: glavred

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