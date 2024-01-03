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Придется урезать роскошь для “пятой точки”. Финны начали экономить на туалетной бумаге

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03 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Финляндии жители начали экономить на туалетной бумаге из-за боязни возникновения инфляции. Теперь они покупают бумагу большими пачками и выбирают более дешевые, но менее качественные варианты, чтобы сэкономить. Пишут “Новости мира”.

За последние два года цены на туалетную бумагу в стране выросли на 30%, а по сравнению с четырехлетней давностью – почти на 50%. Причиной этому стало подорожание целлюлозы и энергоносителей.

Качество туалетной бумаги в Финляндии напрямую зависит от уровня жизни, и исследователи отмечают, что толстая и мягкая туалетная бумага считается предметом роскоши. Некоторые финны даже начали покупать туалетную бумагу в России, потому что это оказывается дешевле, даже если брать самые дорогие марки бумаги.

Фото: Paul Ellis/AFP

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Автор: glavred

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