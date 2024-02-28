Приднестровье просит помощи России из-за молдавской экономической блокады

Решение обратиться к Совету Федерации и Государственной Думе России было принято съездом депутатов всех уровней
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) просит помощи России в условиях экономической блокады со стороны Молдавии, сообщает РИА Новости со ссылкой на резолюцию, принятую съездом депутатов всех уровней ПМР.
“Критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряженности и недопущения кризисного развития ситуации”, — говорится в документе.
Участники съезда поддержали решение обратиться к Совету Федерации и Государственной Думе РФ с просьбой принять меры по защите Приднестровья в условиях давления Молдавии, а также с учетом факта проживания в республике более 220 тысяч российских граждан.
Кроме того, приднестровские депутаты намерены обратиться в адрес генсека ООН, Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламента Евросоюза и ОБСЕ с просьбой приложить усилия для предотвращения нарушения прав и свобод Приднестровья, а также пресечь давление со стороны Молдавии.
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