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Приднестровье просит помощи России из-за молдавской экономической блокады

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Приднестровье просит помощи России из-за молдавской экономической блокады

Решение обратиться к Совету Федерации и Государственной Думе России было принято съездом депутатов всех уровней

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) просит помощи России в условиях экономической блокады со стороны Молдавии, сообщает РИА Новости со ссылкой на резолюцию, принятую съездом депутатов всех уровней ПМР.

“Критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряженности и недопущения кризисного развития ситуации”, — говорится в документе.

Участники съезда поддержали решение обратиться к Совету Федерации и Государственной Думе РФ с просьбой принять меры по защите Приднестровья в условиях давления Молдавии, а также с учетом факта проживания в республике более 220 тысяч российских граждан.

Кроме того, приднестровские депутаты намерены обратиться в адрес генсека ООН, Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламента Евросоюза и ОБСЕ с просьбой приложить усилия для предотвращения нарушения прав и свобод Приднестровья, а также пресечь давление со стороны Молдавии.

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Взято отсюда

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