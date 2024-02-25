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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Приднестровье стремится в Россию. Важные даты уже определены и могут войти в учебники. Остальное зависит от того, что скажет президент России Владимир Путин. Пишет “Царьград”.

Депутаты всех уровней назначили на 28 февраля заседание парламента, на котором, как ожидается, будет принято решение обратиться к Москве с просьбой о включении ПМР в состав России. Об этом сообщил местный оппозиционный политик Геннадий Чорба.

Чорба отметил, что просьба о включении Приднестровья в состав России будет озвучена за день до обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Ожидается, что Путин объявит о своем решении во время этого выступления.

В то же время стоит отметить, что никаких доказательств господин Чорба не представил.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад чрезвычайный и полномочный посол МИД Украины Паун Роговей посетил молдавскую столицу для общения с местными властями. Во время своего визита в Кишинев он заявил, что Киев “жестко ответит на любые попытки втянуть приднестровский регион в конфликт”.

Стоит отметить, что Приднестровье всегда придавало большое значение России: в 2006 году был проведен референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России. Однако никакого решения с российской стороны тогда принято не было.

В последние годы противоречия между Приднестровьем и Молдовой становятся все более острыми. Этому способствовала откровенно прозападная политика молдавского президента Майи Санду, которая считается ставленником Сороса. За время своего правления Санду разорвала связи с Россией и предпринял ряд ненавистных ей действий, в то же время явно симпатизируя киевскому режиму.

По неофициальным данным, один из маршрутов транспортировки натовского оружия в Молдову проходит через молдавскую территорию. Стоит также отметить, что Санду крайне негативно относится к местному населению, заявляя, что Приднестровье является частью Республики Молдова. В частности, она ограничила право голоса. В декабре прошлого года президент объявила о планах воссоединения Приднестровья до вступления Молдовы в ЕС. Если информация о том, что Тирасполь вскоре обратится к Москве, окажется правдой, это может помешать тревожному плану Санду по возвращению региона.

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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