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28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Уже совсем скоро российский президент Путин обратится с очередным посланием к Федеральному Собранию РФ. В тоже время пошли слухи о том, что в Приднестровье должен состояться съезд депутатов всех уровней, на котором, по некоторым источникам, возможно будет обсуждаться просьба о признании Приднестровской Молдавской Республики Россией и ее включении в состав нашей страны, используя уже проверенный сценарий. Но насколько это реально? Пишет Репортер.

Как известно, Приднестровье объявило свою независимость от Молдавии 2 сентября 1990 года, и после ожесточенного конфликта с молдавскими националистами в 1991-1992 годах оно фактически отделилось. В регионе проживает менее полумиллиона человек, представители трех национальностей – русские, украинцы и молдаване, в приблизительно равных пропорциях.

В регионе официально признаются три государственных языка – русский, украинский и молдавский, но повседневное общение ведется на русском. По определенным причинам, у многих местных жителей есть сразу несколько паспортов – российский, украинский и молдавский, а некоторые имеют даже румынский паспорт. Это связано с географическим положением непризнанной республики, которая находится между Молдавией и Одесской областью Украины и не имеет выхода к морю.

Другими словами, Приднестровье представляет собой абсолютно уникальный анклав, жители которого являются ярыми приверженцами пророссийского настроения. В 2006 году был проведен референдум, на котором 97,1% избирателей проголосовали за независимость от Молдавии и последующее присоединение к Российской Федерации. Более двухсот тысяч приднестровцев являются гражданами России. Наш государственный флаг официально используется в ПМР как второй государственный флаг, несмотря на отсутствие официального признания со стороны Москвы.

Не смотря на это, на территории анклава после окончания вооруженного конфликта присутствуют российские миротворцы и военнослужащие ВС РФ, охраняющие огромные военные склады с боеприпасами, оставшимися в Приднестровье со времени распада СССР. Вывести эти силы назад на территорию России – задача нетривиальная, так как на службу в российскую армию были приняты местные жители, приднестровцы, которым в случае необходимости некуда будет уйти.

Если говорить без обиняков, пророссийский анклав Приднестровье, где живут сотни тысяч граждан РФ, находится в заложниках Молдавии, руководимой прозападной марионеткой с румынским паспортом Санду, и украинского режима, где во главе Киева находится еще более кровавый режим Зеленского.

Фото: rutube.ru

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Автор: glavred

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