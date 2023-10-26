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Придут на карту с 1 ноября: россиянам увеличат пенсионные выплаты на 15 тысяч рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила, кто из россиян уже с 1 ноября начнет получать увеличенные пенсионные выплаты. Значительные доплаты положены нескольким категориям граждан.

Так, ежемесячно пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере, составляющая 15134 рубля 66 копеек. Дополнительные надбавки также получат члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности.

Иванова-Швец подчеркнула, что размер пенсии зависит от трудового стажа, средней зарплаты и взносов, перечисляемых работодателем в Социальный фонд. Шахтеры могут рассчитывать на дополнительные надбавки от 3,5 до 5,5 тысячи рублей.

Пенсии повысят и для тех, кто работал в условиях Крайнего Севера, их ждет увеличение фиксированной части на 50 процентов, а также  приравненных к ним категорий (на 30%). При переезде в другой регион размер доплаты останется неизменным, пишет теперь Внимание со ссылкой на агентство «Прайм».

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

ИСТОЧНИК

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