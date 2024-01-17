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“Придурки”: Путин напомнил про отказ Киева от мирных договоренностей

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"Придурки": Путин напомнил про отказ Киева от мирных договоренностей

Президент считает, что конфликт можно было бы закончить еще полтора года назад

Президент РФ Владимир Путин назвал “придурками” киевских переговорщиков, отказавшихся под давлением Лондона от договоренностей с Россией, пишет ТАСС, цитируя слова президента на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

Глава государства напомнил, что представители Украины отказались от переговоров, хотя в Стамбуле обо всем договорились.

“Мы же договорились обо всем. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ лежит. <…> Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы, а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде, сказал: “Да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности”. Ну, придурки, нет?!” – возмутился Владимир Путин.

Глава государства также рассказал, что российской стороне говорили, что якобы “надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем”.

“Надо войска отвести от Киева. Отвели – через день они выбросили в помойку все договоренности”, – поделился Путин.

Президент России уверен, что конфликт можно было бы закончить еще полтора года назад, однако поведение оппонентов “лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, и для всего мира это очевидно”, отметил Путин.

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Взято отсюда

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