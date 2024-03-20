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Приехал на “не чушпанской” BMW. Подробности задержания Кологривого в спецприемник

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За несколько дней в Новосибирске Кологривый устроил три скандала

Приехал на "не чушпанской" BMW. Подробности задержания Кологривого в спецприемник

Никита Кологривый / Фото: кадр из сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте”

Актер Никита Кологривый, который приехал в Новосибирск на фестиваль “Семейные традиции”, успел угодить в три скандала. Как сообщает “КП-Новосибирск”, сначала он отказался участвовать на мероприятии в кинотеатре “Победа”, после – на два часа опоздал на встречу с поклонниками на “Гастрокорте”. В конце концов из-за третьего инцидента он оказался под стражей.

В ночь с 18 на 19 марта Кологривый отдыхал с друзьями в местной кальянной. По одной из версий, он выпил, пристал к официантке. А когда девушка отказала артисту, укусил ее за ногу. Потом подрался с охранниками, которые пытались его успокоить. Сотрудникам лишь осталось вызвать полицию. Кроме того, происходящее оказалось снято на камеры.

В самой кальянной от комментариев отказываются. Агент Кологривого коротко прокомментировала ситуацию: конфликт был улажен, а поговорить с актером пока нельзя.

Позднее выяснилось, что Кологривого вызвали на допрос после дебоша. В отделение он приехал с друзьями на BMW, на стекле которой было написано: “Не чушпанская!”

Пока актер был на допросе, у участка собрались его фанаты. Спустя два часа Кологривого увезли в спецприемник – до решения суда, которое ожидается утром в четверг, 21 марта.

горняк

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