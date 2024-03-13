Прием пациентов начался в новом корпусе поликлиники горбольницы №3 в Барнауле

В новом здании площадью около 1300 квадратных метров объединены несколько диагностических блоков, оборудованных всем необходимым для проведения исследований в одном месте. Например, если раньше, чтобы сделать рентген, пациентам приходилось ездить в другое здание больницы, то теперь в новом корпусе установлен цифровой рентген-аппарат. А еще — флюорограф, маммограф и другое необходимое оборудование.

Новый корпус построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сегодня мы вместе с главным врачом Московской горбольницы №52 Марьяной Анатольевной Лысенко посетили это медучреждение. Впечатления остались — самые лучшие.

Во всех наших новых медучреждениях и там, где мы проводим капремонты, буквально с первых шагов чувствуется разница по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. За последние несколько лет мы направили больше 12 миллиардов рублей на обновление оборудования, и еще больше 6,5 миллиарда ушло на строительство и ремонты медицинских объектов.

Важно, что обновления происходят не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Большую поддержку наш край получает благодаря нацпроектам и другим федеральным программам, в которых много внимание уделяется в том числе и улучшению условий для работы медиков с помощью дополнительных выплат и других инструментов. Останавливаться нам ни в коем случае нельзя.

На этот год власти края запланировали построить и запустить 28 медицинских объектов. Это и врачебные амбулатории, и ФАПы. В скором времени, надеюсь, закончатся все работы в поликлинике в Советском районе. Также займемся улучшением работы системы здравоохранения в Ребрихинском и Зональном районах, в Камне-на-Оби и в многих других муниципальных образованиях.

И, конечно, чтобы реализовать все планы, продолжать отвечать на запросы жителей края реальными делами, будем работать с федеральным правительством, претендовать на финансирование уже по обновленным нацпроектам, объявленным президентом.

Взято отсюда.

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