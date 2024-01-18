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Приемная кампания в этом году в АлтГТУ начнется 20 июня

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Приемная кампания в этом году в АлтГТУ начнется 20 июня

В этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено около 1 900 бюджетных мест по различным направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения. Больше всего бюджетных мест на факультете информационных технологий и строительно-технологическом факультете.

«В 2024 году набор будет осуществляться на конкретные образовательные программы, реализуемые внутри направлений. Это позволит нашим будущим студентам на этапе подачи документов выбрать свою профессиональную траекторию. Во время приемной кампании мы будем рады проконсультировать всех поступающих, рассказать про особенности каждой образовательной программы», – говорит ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Юлия Лазуткина .

Заявления можно будет подавать как очно по адресу ул. Димитрова, 73, так и дистанционно – на Госуслугах через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», либо используя сайт приемной комиссии университета: pk.altstu.ru . Также можно воспользоваться услугами почты России.

При приеме документов в АлтГТУ будут учитывать портфолио поступающих – успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны, служба в армии. Суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено дополнительно 10 баллов.

Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с указанными приоритетами. Абитуриенты могут подать документы в 5 вузов и одновременно на 5 направлений/специальностей. Вся необходимая информация о приёмной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте приемной комиссии: pk.altstu.ru . Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29−07−29.

Взято отсюда.

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