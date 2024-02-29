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Приглашаем на концерт «Весны дыхание»

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Приглашаем на концерт «Весны дыхание»

В концерте принимают участие: воскресная школа храма Святой Живоначальной Троицы, студенты АптГМК специальности «Вокальное искусство», класс преподавателя Е. Г. Балакина, класс ансамбля В. Ф. Соловьёва: Безрукова Варвара, Мишенина Диана, Колмогоров Дмитрий, Быков Александр, концертмейстер Ковалёв Д.А.

Вход свободный.

Адрес: ул. Аванесова, 102 (актовый зал храма Святой Живоначальной Троицы).

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Взято отсюда.

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