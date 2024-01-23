Приглашаем на уникальный спектакль «Розовые мальвы»

Приглашаем всех желающих посетить уникальный спектакль «Розовые мальвы», созданный на основе книги известного алтайского журналиста Светланы Тирской, краеведа Виктора Суманосова и филолога-исследователя Натальи Орловой «Сложить мозаику судеб…: архивный детектив». В музыкально – поэтической композиции принимает участие актриса театра Грановского Татьяна Попова (г. Москва); голос за кадром — актер театра и кино Андрей Быков (г. Москва), действие сопровождается графикой в исполнении Ирины Миллер – заведующей музеем редкой книги.

Спектакль состоится 4 февраля 2024 г. в актовом зале храма Святой Живоначальной Троицы в 10.30, после Божественной литургии. Вход свободный.

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Взято отсюда.

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