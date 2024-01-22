Приглашаем школьников на консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе

«Какая ночь! Мороз трескучий, на небе ни единой тучи; Как шитый полог, синий свод пестреет частыми звездами», – писал о зимних холодах русский поэт Александр Пушкин. А чтобы школьники пестрели знаниями русской литературы, Алтайский филиал Президентской академии приглашает их присоединиться к бесплатным консультациям по подготовке к ЕГЭ.

Очередная консультация пройдёт 25 января. Её проведет Артём Шмаков , и.о. заведующего кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики Алтайского филиала Президентской академии, кандидат филологических наук. Он расскажет о том, как писать сочинение, работать с аргументами, выстраивать логику ответа и структурировать свою идею.

Консультация пройдёт в дистанционном формате в рамках курса «Школы больших возможностей» – профориентационно-образовательного проекта Академии для старшеклассников.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться . Для подключения к консультации нужно перейти по ссылке .

Консультация для школьников состоится 25 января в 17.00 на открытой платформе Алтайского филиала Президентской академии.

По всем вопросам обращаться к руководителю проекта Ренате Халиуллиной по тел.: 8 (3852) 503-489, e-mail: prof@alt.ranepa.ru , а также в группе ВКонтакте .

Взято отсюда.

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