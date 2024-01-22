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Приглашаем школьников на консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе

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Приглашаем школьников на консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе

«Какая ночь! Мороз трескучий,  на небе ни единой тучи;  Как шитый полог, синий свод  пестреет частыми звездами», – писал о зимних холодах русский поэт Александр Пушкин. А чтобы школьники пестрели знаниями русской литературы, Алтайский филиал Президентской академии приглашает их присоединиться к бесплатным консультациям по подготовке к ЕГЭ.

Очередная консультация пройдёт 25 января. Её проведет Артём Шмаков , и.о. заведующего кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики Алтайского филиала Президентской академии, кандидат филологических наук. Он расскажет о том, как писать сочинение, работать с аргументами, выстраивать логику ответа и структурировать свою идею.

Консультация пройдёт в дистанционном формате в рамках курса  «Школы больших возможностей»  – профориентационно-образовательного проекта Академии для старшеклассников.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться . Для подключения к консультации нужно перейти по ссылке .

Консультация для школьников состоится  25 января в  17.00 на открытой платформе Алтайского филиала Президентской академии.

По всем вопросам обращаться к руководителю проекта  Ренате Халиуллиной по тел.: 8 (3852) 503-489, e-mail:  prof@alt.ranepa.ru , а также в группе  ВКонтакте .

Взято отсюда.

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