В Ростове очевидцы сфотографировали похожего на Пригожина мужчину Фото: vk.com/rostov_glavniy

В Ростове сфотографировали мужчину, очень похожего на основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. После этого начала распространяться новая волна слухов о том, что Пригожин на самом деле жив

В Сети поднимается новая волна слухов, что Евгений Пригожин все-таки жив. Якобы появились “доказательства” мистификации гибели Пригожина, пишет “Царьград”.

Откуда новые слухи, что Пригожин жив

В ростовских социальных сетях опубликовали фотографию мужчины в электричке, сильно напоминающего главу ЧВК “Вагнер”.

В гибель Пригожина не верят и некоторые медийные лица. Например, основатель Telegram-канала “Рыбарь” военный блогер Михаил Звинчук:

“Пригожин – это абсолютно такой человек, который мог наплевать на все предыдущие договоренности, просто схватить парашют и выпрыгнуть”.

По другой версии Звинчука, исчезновение главы ЧВК может объясняться достигнутой договоренностью с властями страны:

“Мне хочется верить в определенную версию, мне хочется, чтобы вокруг этого был построен некий миф, который удобен для моего собственного понимания, и я поэтому ему следую”, – объяснил Звинчук.

Загадочные обстоятельства гибели Пригожина

Бизнес-джет с Евгением Пригожиным на борту упал на северо-западе Тверской области. В самолете летели Евгений Пригожин и его ближайшее окружение, в том числе один из командиров ЧВК Дмитрий “Вагнер” Уткин. Следователи и криминалисты провели экспертизы и сделали вывод: на борту действительно был основатель ЧВК “Вагнер” и он погиб.

29 августа состоялись похороны Пригожина.

Многие россияне не могли поверить, что Евгений Пригожин действительно мертв. В этой авиакатастрофе сошелся ряд довольно странных обстоятельств. Руководство такой влиятельной организации, как ЧВК “Вагнер”, не передвигалось вместе на одном транспорте, чтобы в случае катастрофы не обезглавить разом всю верхушку компании. Кроме того, Пригожин уже пару раз “умирал” и внезапно “воскресал”.

Что за слухи ходят вокруг Пригожина и ЧВК “Вагнер”

Интригующие вбросы не раз делали известные люди. Например, военный корреспондент Аким Апачев заявил: он считает, что глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин до сих пор жив. И по мнению Апачева, смерть Пригожина в авиакатастрофе может быть инсценировкой, чтобы спрятать главу ЧВК в Африке, пока он снова не понадобится стране. “Музыкант” рассказал, что, когда он предложил бывшему политтехнологу лидера “Вагнера” поставить свечи и помянуть Пригожина через 40 дней после авиакатастрофы, тот заявил:

“Я по живым людям свечи не ставлю”.

Перед Новым годом 2024 в Сети появился новый ролик о ЧВК “Вагнер” – черных ангелах, которых не остановить. А потом завирусилась информация, что 25 января 2024-го якобы произойдет знаковое событие, связанное с “музыкантами” или даже сами Евгением Пригожиным. Однако загадочная дата прошла, и ничего не произошло.

Взято отсюда