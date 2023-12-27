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Приходите к нам на лед: бийчане сделали на Ковалевском озере каток

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Приходите к нам на лед: бийчане сделали на Ковалевском озере каток

Расчисткой поверхности озера от снега занимались местные жители

У бийских школьников подходит к концу обучение, уроков все меньше, как и домашних заданий – почти все оценки выставлены. Поэтому свободное время они все чаще проводят на свежем воздухе, катаясь на санках, лыжах и коньках. Конечно же, когда лед находится буквально возле школы или дома, он становится главным объектом притяжения для мальчишек и девчонок. 

На единственном в городе озере Ковалевском, за чистоту и сохранность которого добровольцы борются уже много лет, установился хороший лед. Несмотря на предупреждающие знаки, установленные сотрудниками МЧС во время очередного рейда, местные жители решили сделать здесь каток. Ребятишки катаются с берегов озера на плюшках, пока родители очищают часть поверхности водоема от снега. 

– На озере чей-то папа расчистил очень хорошо лед, большую территорию. И катаются здесь с ребятишками. Мама им тут тоже помогала, подливала, заливала. Так что тоже берите ребятишек и приезжайте к нам на озеро кататься! – приглашают “ковалевцы”.

Безопасно и весело провести время на свежем воздухе можно почти в каждом районе города, где работают официальные и залитые в хоккейных коробках катки, список этих мест публиковал “БР”.

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Взято отсюда

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