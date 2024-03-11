Приятного аппетита, дворняги: бийчане прикормили стаю собак возле школы

Бороться с этой проблемой горожане предлагают установкой табличек и введением штрафов

Количество бездомных собак в городе не уменьшается, а действующий приют не в силах прокормить имеющихся хвостатых. Зато вовсю стараются так называемые “кормилицы”, люди, чаще всего женщины, которые на постоянной основе выносят остатки пищи к определенному месту. Чаще всего – к дому, продукты вываливают на канализационные люки, которые не позволяют “лакомствам” замерзать.

Фото: Вконтакте “Бийск 22”

Конечно, все это приводит к тому, что собаки не хотят уходить из определенного района, со временем их становится больше. Хуже – когда эти “столовые” для собак смещаются очень близко к дошкольным и школьным учреждениям, больницам и поликлиникам. О такой ситуации рассказал подписчик группы ВКонтакте “Бийск22”.

– Снова про территорию около школы № 17. Огромная просьба администрации: сделайте таблички “Не кормить собак!”, “Не валить пищевые отходы!”.Просто уже невозможно, под каждым кустом навалено. Рядом школа, ходят дети, собаки стаями прибегают на эти кормежки. Кости валяются везде – и возле школы, и на ее территории. Представьте что будет, когда потеплеет? Все это будет тухнуть! Сплошная антисанитария!

Фото: Вконтакте “Бийск 22”

Бийчане сообщают, что также охотно кормят собак у киосков с пирожками, небольших кафе и шашлычных.

На днях на остановке “Кристалл” к киоскам с выпечкой прибежала собака (крупная). В итоге ей все же купили какой-то пирог. На остановке устроить кормушку – нормально? Очень по-бийски?

У “Приобской ярмарки” прямо на входе костями собак подкармливают сами продавцы из мясных рядов.

На рынок загляните, у таджикских кухонь и узбекского шашлычника стаи вьются, там отдельная “столовая” для бродяжек.

Те, кто выступает против такого активного кормления собак, предлагают устанавливать информационные таблички, а также штрафовать “кормилиц”. Однако есть версии, что закрытые “пункты питания” только озлобят животных:

– Вы не думаете, что голодные они более опасные? Вы не думаете, что быть голодным это мучительно? Вы сможете пройти мимо умирающего истощенного животного? Необходимо запрещать кормить возле школ, детских садов, придомовых площадках, это да. У нас народ не думает о других, ни те, кто за животных,ни те, кто готов убить.

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Взято отсюда