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Прийти на консультацию к психологу теперь можно по полису ОМС

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Прийти на консультацию к психологу теперь можно по полису ОМС

Об этом сообщают «Ведомости» .

Источник фото: Катунь 24

По направлению лечащего врача к психологам смогут обратиться пациенты, которые состоят на диспансерном учете, ветераны боевых действий, а также женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.

Нововведения перечислили в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы. Правительство утвердило этот документ.

В список заболеваний, при которых россияне смогут получить консультации психолога: хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и другие.

Взято отсюда.

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