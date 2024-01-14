Прийти на консультацию к психологу теперь можно по полису ОМС

Об этом сообщают «Ведомости» .
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По направлению лечащего врача к психологам смогут обратиться пациенты, которые состоят на диспансерном учете, ветераны боевых действий, а также женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.
Нововведения перечислили в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы. Правительство утвердило этот документ.
В список заболеваний, при которых россияне смогут получить консультации психолога: хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и другие.
Взято отсюда.
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