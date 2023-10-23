Приказ Путина перепугал НАТО. Носителей “Кинжалов” мгновенно взяли под прицел

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военный обозреватель разъяснил, почему расположение МиГ-31 с комплексом “Кинжал” необходимо скрывать, вместо того чтобы, как сейчас, держать их под открытым небом. Пишет Царьград.

Спустя сутки после заявления Владимира Путина о том, что в ближайшее время будет начато патрулирование Чёрного моря МиГ-31 с комплексом “Кинжал” на постоянной основе, западными осинтерами на аэродроме Бельбек в Севастополе были обнаружены четыре МиГа – те самые предполагаемые носители гиперзвуковых ракет. Самолёты были расположены на открытой местности, по итогу западные страны легко получили снимки со спутника.

По словам военного обозревателя Влада Шлепченко, расстояние от аэродрома до временно оккупированной украинцами части Херсонской области – порядка 240 км. Обломки ракет, которыми был нанесён удар по вертолётной базе под Бердянском, подтвердили получение Киевом ракет ATACMS в варианте MGM-140A Block 1 максимальной дальностью 165 километров, то есть им до аэродрома не дотянуться.

Вместе с тем военный обозреватель озвучил вопрос: откуда у властей уверенность, что в числе 60 “Атакамсов”, которые были одобрены к передаче Вооружённым силам Украины, нет полутора десятков ракет Block 1A с уменьшенной боевой кассетной частью с 950 до 275 суббоеприпасов, но увеличенной до 300 километров дальностью?

Шлепченко отметил, что при таком раскладе Украина может нанести удар не только с позиций в Херсонской области, но и с запада Николаева. Кроме того, в их арсенале присутствуют и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, которыми можно нанести удар по севастопольскому аэродрому хоть из Одесской области.

Военный обозреватель выразил недоумение насчёт решения разместить самолёты под открытым небом: “Нет никаких слов, чтобы это комментировать”, и подчеркнул, что данная ситуация является ещё одной иллюстрацией на тему того, почему военные самолёты всегда должны стоять в арочных укрытиях, “хотя бы даже из брезента”.

По словам Шлепченко, дело не в том, что укрытия “способны выдержать попадание бетонобойной бомбы, ядерный взрыв или выстрел орбитальной лазерной пушки марсиан”. Важно в принципе не допустить попадания к противнику информации, где располагаются русские носители гиперзвукового оружия, потому что самолётов такого типа “хорошо, если несколько десятков штук”.

ФОТО: © MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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город Горняк