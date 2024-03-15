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Пластиковые окна в Горняке

Приковшовая зона. Как выглядит частный сектор у Оби, который хотят реновировать

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Для большой территории, застроенной частными домами и расположенной в центре краевой столицы, уже разработан проект планировки

Большая территория в центре Барнаула, расположенная вдоль акватории Оби и представленная в основном частным сектором, в перспективе может подвергнуться существенной реновации. Во всяком случае для этого микрорайона уже разработан проект планировки. Фотокорреспондент “Толка” запечатлел, как сегодня выглядит эта зона, которая находится в шаговой доступности от центральных городских проспектов.

Если говорить об инициативах, связанных с комплексным освоением данной территории, то, как ранее сообщал “Толк”, в данном случае речь идет об участке в границах переулка Некрасова, улиц Анатолия, Никитина, проспекта Комсомольского, улицы Ползунова, улицы Промышленной, акватории реки Оби в районе Ковша.

Взято отсюда

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