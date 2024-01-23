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Приложение для борьбы со спамом выпустили в России

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Скачать его можно на всех популярных площадках

Приложение для борьбы со спамом выпустили в России

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Компания МТС выпустила бесплатное приложение, которое поможет абонентам защищаться от спама. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

“МТС (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске мобильного приложения “Защитник”, с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что приложение доступно для абонентов любых операторов совершенно бесплатно. Скачать его можно на всех популярных площадках.

Как отмечает РИА Новости, в будущем планируют добавить в приложение возможность блокировки нежелательных звонков.

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