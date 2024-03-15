Пентхаус с камином и собственной террасой в зеленом квартале "Вышка" Фото: Мой Дом

Природные ландшафты, богатая инфраструктура и квартиры на любой вкус. Новый квартал от компании Мой Дом способен удивить даже самого искушенного ценителя

Зеленый квартал от компании Мой Дом располагается прямо посреди существующего леса, недалеко от санатория “Барнаульский” и горнолыжного комплекса “Авальман”. С максимальной интеграцией в окружающую среду здесь строится жилой комплекс “Вышка”.

Город на природе. Природа в городе

Основная идея – отразить природные черты и сохранить озеленение в городской среде. Застройщик намерен максимально сократить вмешательство в существующий природный ландшафт с минимальными потерями среди ценных деревьев.

Зеленый квартал “Вышка” Фото: Мой Дом

Три корпуса “Вышки” буквально растворятся в лесном массиве. Обилие зелени, тематические дворики, перетекающие один в другой, – территория квартала полностью открыта и проницаема. Пешеходно-прогулочные маршруты и точки притяжения вдоль них оценят все любители природы и комфорта. “Вышка” подходит тем, кто любит бывать на свежем воздухе, прогуливаться с термосом или испытывать свой велосипед километрами лесных дорог и тропинок. Для этого рядом есть вся необходимая инфраструктура.

“Вышка” – это самодостаточный зеленый квартал, который объединил в себе возможности городской жизни и приватность природы.

Функциональный комплекс, или важное рядом

Взято отсюда