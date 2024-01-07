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Прирост наличных у россиян по итогам 2023 года достиг почти двух трлн руб.

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Прирост наличных у россиян по итогам 2023 года достиг почти двух трлн руб.

Согласно статистике ЦБ, объем наличных денег в обращении россиян на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей, к концу года он увеличился

Прирост наличных денег в обращении у россиян по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Так, согласно статистике ЦБ, объем наличных денег в обращении по состоянию на 1 декабря достигал 17,91 триллиона рублей. С января по ноябрь прошлого года остатки наличных на руках у населения выросли на 1,56 триллиона рублей, это 9,6%. По данным на 28 декабря 2023 года объем наличных у россиян увеличился еще на 374,7 миллиарда рублей.

Таким образом, по итогам года прирост наличных в обращении составил 1,94 триллиона рублей. В 2022 году при этом объем наличных у россиян вырос на 2,28 триллиона рублей.

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Взято отсюда

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