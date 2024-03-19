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Приставы Алтайского края рассказали, как должнику сохранить прожиточный минимум

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Приставы Алтайского края рассказали, как должнику сохранить прожиточный минимум

Граждане-должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума с помощью портала Госуслуг

Федеральным законом № 234-ФЗ предусмотрен заявительный порядок сохранения доходов в размере не менее величины прожиточного минимума. Граждане-должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Алтайскому краю.

Для подачи заявления потребуется:
• номер исполнительного производства;
• банковские реквизиты счёта, на котором необходимо сохранить прожиточный минимум, наименование и адрес банка;
• документ, подтверждающий наличие ежемесячного дохода, например, справка по форме 2-НДФЛ, декларация о доходах, выписка с банковской карты и т.д.

Кроме того, в заявлении следует указать социальную категорию, к которой относится должник, например: трудоспособный гражданин или пенсионер. 

Если у должника на содержании есть родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, он может обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. Если решение суда об увеличении размера сохраняемой суммы уже есть, его нужно приложить к заявлению.

Воспользоваться правом на сохранение доходов в размере не менее величины прожиточного минимума смогут не все. Это право не применяется к исполнительным документам, содержащим требования:
• о взыскании алиментов;
• о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца;
• о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

 

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Взято отсюда

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