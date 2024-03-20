реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Притормозит все процессы”. Почему ледоход на Алтае в 2024 году может начаться позже

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Об этом заявил заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер

"Притормозит все процессы". Почему ледоход на Алтае в 2024 году может начаться позже

Ледоход в Барнауле / Фото: amic.ru

Вскрытие рек в Алтайском крае ожидается в первой декаде апреля, но резкое похолодание в ближайшие несколько недель может отложить ледоход в регионе. Об этом в новом выпуске программы “Переговорка” на amic.ru рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

По его словам, в конце марта в регион придет потепление. Однако апрель начнется в Алтайском крае с серьезного похолодания. Ночные температуры могут достигать даже -17 градусов. Днем же в регионе также будут минусовые температуры.

“Это может притормозить все процессы. Причем очень существенно”, – рассказал Александр Люцигер.

Отметим, что в 2023 году ледоход на Алтае начался непривычно рано: уже 12 апреля. Тогда причиной такого раннего вскрытия рек стал очень теплый март. В итоге на территории Республики Алтай по долинам рек произошел сход снежного покрова и раньше средних многолетних значений – сход снега на водосборе в Алтайском крае.

Также в выпуске “Переговорка” Александр Люцигер рассказал, почему в этом году край может ждать очень масштабный паводок и почему метеозависимость – не миф.

Смотрите новый выпуск “Переговорки” 21 марта на amic.ru.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Воспитывать проще: как в Алтайском крае живет удостоенная ордена семья с 15 детьми

Воспитывать проще: как в Алтайском крае живет удостоенная ордена…

Многодетная семья Фото: личный архив/ КП на Алтае Супруги признаются,…

Эксперт рассказал, нужна ли мобилизация для санитарной зоны на Украине

Эксперт рассказал, нужна ли мобилизация для санитарной зоны на…

Армия России Фото: vk.com/mil Эксперт считает, что для защиты Черноморского…

Многодетный отец с Алтая погиб в зоне спецоперации

Многодетный отец с Алтая погиб в зоне спецоперации

Свеча. Траур Фото: pixabay.com Житель Республики Алтай больше года находился…

В Барнауле латают дороги холодным асфальтом: где сделали ремонт

В Барнауле латают дороги холодным асфальтом: где сделали ремонт

Ремонт дорог Фото: Пресс-центр городской администрации Ремонт дорог холодным асфальтом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp