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05 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Ввиду санкций, введенных западными странами против России, резервы ЦБ РФ были заморожены. Это вызвало беспокойство у стран, доверивших свои драгоценности на хранение американским и британским банкам. Многие государства выразили планы начать эвакуацию своего золотого запаса из американских банков, а некоторые уже осуществили это. Именно то, о чем предупреждала Москва и Владимир Путин изначально, сбывается. Теперь российский президент может передать своим оппонентам пламенный привет.

По информации Кена Сильвы, с американского издания Gold Eagle, конгрессмен Алекс Муни недавно потребовал от руководства ФРС рассказать, сколько золота было вывезено из подземного хранилища резервного банка Нью-Йорка. Постоянная часть слитков, переданных на сохранение другим странам, предположительно находится именно там. Однако представители ФРС отказались дать конкретный ответ на этот вопрос.

Отказ ФРС отвечать на вопросы, связанные с репатриацией золота, подтверждает, что происходят серьезные события в сфере золотого резерва. На фоне чего у общественности возникает все больше вопросов. По мнению Кена Сильвы, эвакуация золота из США реально началась, и американские власти пытаются скрыть этот факт. Передает АБН24.

Фото: klike.net

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Автор: vizitka01

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