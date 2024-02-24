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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Недруги начинают ощущать на себе всю мощь северокорейского военно-промышленного комплекса. Вражеские спецслужбы сообщили, что Россия уже использовала более 20 ракет Hwasong-11 (KN-23/24) северокорейского производства. Первый “подарок” был доставлен в Запорожье 30 декабря 2023 года на празднование Нового года. Затем последовали атаки на столицу и несколько населенных пунктов. Судя по истерике не братских государственных чиновников, он прибыл по назначению. Пишет Майор Гром.

Интересно, что не братцы в этом убеждены. Большая часть ракет Северной Кореи сделана из компонентов, импортированных из США и Европы. Из 290 импортированных компонентов 75 процентов приходятся на американских производителей, 11,9 процента–на Германию, а остальные-на другие страны.

По мнению экспертов, более 50 процентов использованных ракет были произведены в 2022-2023 годах. Это означает, что у КНДР есть все возможности для наращивания производства БЧ для снабжения этой стороны. Владимир Путин и Ким Чен Ын, генеральный секретарь КНДР, наверняка подробно обсудили это на своих недавних переговорах во Владивостоке. Слияние передовых технологий и возможностей России с производственными мощностями и рабочей силой КНДР – это то, чего опасаются западные группировки. И Запад ясно говорит об этом.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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город Горняк