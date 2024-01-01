Привет с большого бодуна. Как быстро и эффективно избавиться от похмелья?

Для тех, кто немножечко перепраздновал

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“Утро добрым не бывает” – любят говорить в России. И забывают добавить, что в первую очередь речь идет об утре 1 января. Кстати, на всякий случай сообщаем: оно уже наступило. Если вы вчера немного (или много) увлеклись празднованием Нового года, то мы приготовили для вас несколько полезных советов, как быстро снять похмелье.

1 Минеральная вода Фото: pixabay.com

Первым делом утром после бурного праздника нужно восстановить водно-солевой баланс. Тяжелое состояние после употребления алкоголя в первую очередь связано с тем, что жидкость в организме распределяется неравномерно. Отсюда – отечность и обезвоживание.

Справиться с этим поможет живительная водичка. Правда, вода из-под крана не очень подойдет: хорошая минералка будет гораздо эффективнее.

Победить похмелье вам поможет витамин C. А потому в качестве “спасительного напитка” подойдет и теплая вода с лимоном. Еще один хороший вариант – отвар шиповника. Да и зеленый чай тоже вам поможет. На самом деле, напиток – вопрос предпочтений. Главное, чтобы он был безалкогольным. Пейте больше жидкости, и похмелье пройдет быстрее.

2 Горячий суп Фото: pixabay.com

Уже пошли к холодильнику искать вчерашний салатик, заботливо накрытый пленочкой? Подождите, у нас для вас есть вариант получше. Если поесть правильно, то и все трудности 1 января вы переживете гораздо легче. По мнению специалистов, лучше всего с похмельем помогают бороться горячие супы.

А потому лучше поешьте горячий бульон или кислые щи. Кстати, одним из самых эффективных вариантов считается солянка. Правда, тем, кто страдает проблемами с ЖКТ, нужно быть осторожным: из-за жирного супа вам может стать еще хуже.

Другие полезные продукты, которые облегчат вам постпраздничную жизнь, – томатный сок и квашеная капуста. Ну а салатики оставьте на вечер – они никуда не денутся.

3 Мёд Фото: pixabay.com

А вообще устройте себе сладкую жизнь. Лучший вариант – мед. Он эффективно выводит токсины из организма и быстро вас “оживит”. Да и вообще он полезный. И очень вкусный. Если у вас, конечно, нет аллергии.

Кстати, если просто мед вы не любите, то есть рецепт хорошего противопохмельного коктейля. Возьмите стакан апельсинового сока, добавьте туда 100 граммов меда, один яичный белок (да не бойтесь, вы его не почувствуете) и выдавите немного лимонного сока. Перемешайте все тщательно и выпейте залпом.

Ну а если бармен внутри вас 1 января просыпаться не хочет, можете просто растворить немного меда в теплой воде.

4 Бананы Фото: pixabay.com

Фрукты, которые остались с новогоднего стола, тоже очень вам помогут. А именно – бананы. Они богаты калием и магнием, которые так необходимы тяжелым посленовогодним утром. Да и вообще там много полезных микроэлементов. Кроме того, бананы питательны и зарядят вас энергией, чтобы не просто лежать на диване, но и сходить, например, на каток.

Хороший антипохмельный вариант – молочный коктейль с бананом. Молоко – отличный сорбент, который тоже помогает организму избавиться от токсинов.

5 Шпинат (внезапно) Фото: pixabay.com

Мы не шутим. Ну а вдруг рядом с вами живет сторонник правильного питания, у которого всегда припрятано немного шпината. В нем много антиоксидантов, которые помогут быстро вывести из организма все токсины и яды. А друзьям, которые застанут вас за поеданием листьев шпината, можете гордо заявить, что с нового года решили взяться за здоровый образ жизни. Пусть удивятся (или посмеются).

6 Свежий воздух Фото: pixabay.com

Один из самых лучших способов. И, кстати, абсолютно бесплатный. Не зря 1 января все выбираются на улицу, отправляются на катки и лыжные базы. На свежем воздухе ваш организм придет в чувство гораздо быстрее. Да и вообще, чего дома-то сидеть?

Если вам так тяжело, что плохо от одной мысли о коньках, можно просто прогуляться. Но не до ближайшего магазина: снимать похмелье небольшой дозой алкоголя наркологи строго запрещают. От этого вам станет только хуже. Ну а если вы и гулять не в силах, то просто откройте форточку и проветрите помещение. Вот прямо сейчас встаньте и откройте, а потом читайте наши советы дальше.

7 Специальные препараты Фото: pixabay.com

Если шпината дома не оказалось, мед вы не любите, а супчик варить ну очень лень, то можете просто воспользоваться медикаментозными препаратами. Там есть все необходимое, чтобы привести вас в чувство. В аптеке вам подскажут, что поможет вывести токсины из организма, а что восполнит запас необходимых веществ. Только внимательно читайте инструкцию к применению: хуже похмельного утра 1 января только похмельное утро 1 января с аллергией.

горняк



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