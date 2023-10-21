“Призраки Киева” угодили в смертельную петлю

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. За неделю Украина потеряла 14 единиц авиатехники. Среди них – истребители, штурмовики и вертолеты. По мнению экспертов, потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО. Пишет «Взгляд».

За последние сутки российские средства ПВО и летчики-истребители уничтожили семь украинских МиГ-29. А всего с начала недели уничтожено 12 самолетов, из них: десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8, следует из сводки Минобороны России.

Напомним, советские истребители МиГ-29 относятся к четвертому поколению и предназначены для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости. Сейчас именно эти машины считаются костяком украинской авиации.

Весной этого года советник командования Воздушных сил вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат приводил данные о наличии у Киева трех бригад истребителей МиГ-29. Кроме того, в распоряжении ВСУ находились две бригады Су-27. Пополнить численность машин Украина смогла за счет передачи старых советских истребителей странами Европы, в том числе Польшей и Словакией.

При этом ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина пытается спрятать от России места базирования военной авиации. Для этого ВСУ решили использовать автомобильные дороги в качестве взлетно-посадочных полос. С этой же целью на Украине были восстановлены заброшенные аэродромы времен Советского Союза, по которым все чаще наносятся удары ВС России.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что с помощью МиГ-29 Украина может применять как высокоточные боеприпасы JDAM, так и противорадиолокационные американские ракеты AGM-88 HARM. «Что такого сегодня случилось, что сбиты сразу семь истребителей? Ну, во-первых, это показатель эволюции нашей ПВО. Во-вторых, скорее всего, разведки. Похоже противнику устроили неплохую засаду. Отомстили за Брянск», – предположил Коц.

«Не исключено, что ВСУ получили какую-то дезинформацию от нашей разведки и начали готовить атаку, для чего перебазировали ударную авиацию с основных мест расположения на аэродромы «подскока», находящиеся примерно в 100 км от линии боевого соприкосновения», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

«Наши «Герани» и ранее уничтожали украинские самолеты и вертолеты на стоянках, аэродромах. Сейчас же, судя по всему, ВСУ готовили какую-то масштабную операцию, поэтому начали перебрасывать сразу большое количество машин. Наша ПВО и истребители в большинстве случае работают как надо, а тут, скорее всего, мы увидели ее синергию с разведкой, выманившей самолеты ВСУ на удобную для нас дистанцию», – объяснил собеседник.

Фото: osnmedia.ru

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Автор: vizitka01

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