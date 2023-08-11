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Пробки в 8 баллов сковали Барнаул вечером 11 августа

редактор01 mins

Основные заторы собрались в центре города — на проспекте Ленина, Калинина, Строителей, Красноармейском, а также на улице Молодежной, Челюскинцев, Цеховой и в переулке Ядринцева

Фото: “Яндекс.Пробки”

Интенсивность пробок в Барнауле вечером 11 августа достигла 8 баллов. Об этом свидетельствует сервис “Яндекс.Пробки”.

Основные заторы собрались в центре города – на проспекте Ленина, Калинина, Строителей, Красноармейском, а также на улице Молодежной, Челюскинцев, Цеховой и в переулке Ядринцева.

В спальной части города движение стоит на улицах Малахова, Георгиева, Попова, Павловском тракте. Трудности с проездом также наблюдаются на шоссе Ленточный бор в районе пересечения с улицей Кутузова и Власихинской. 

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