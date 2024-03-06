Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 6 марта

Движение затруднено практически по всему городу

Пробки в Барнауле утром 6 марта / Изображение: 2ГИС

8-балльные пробки сковали Барнаул утром 6 марта, следует из данных 2ГИС.

На 08:00 самые большие заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах. Также движение затруднено по улицам Солнечная Поляна, Попова, Малахова, Матросова и проспектам Ленина, Строителей и Космонавтов. Кроме того, машины едут очень медленно на выезде из поселка Пригородного.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле потеплеет до нуля градусов. Преимущественно без осадков, но местами гололедица.

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