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Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 27 февраля

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Движение затруднено по всему городу

Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 27 февраля

Пробки в Барнауле утром 27 февраля / Изображение: 2ГИС

Пробки на дорогах Барнаула утром вторника достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

По состоянию на 08:12, движение особенно затруднено по Павловскому и Змеиногорскому трактам. Также крупные заторы наблюдаются на улицах Солнечная Поляна, Власихинской, Юрина, Малахова, Северо-Западной, Матросова, Советской Армии, Молодежной, Кутузова и ряде других.

Медленно транспорт движется в том числе и по проспекту Строителей на участке от выезда с парковки ТРЦ Galaxy до пересечения с Красноармейским.

По прогнозу синоптиков, днем 27 февраля в Барнауле ожидается до 9 градусов мороза, преимущественно без осадков. На некоторых участках дорог сохранится гололедица.

город Горняк

Источник

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