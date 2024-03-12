Проблема будет решена. Уберите из спальни эти вещи – будете спать как младенец

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12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Отказавшись от таких предметов, вы можете значительно улучшить качество сна. Как пишут «Белновости».

Наличие телевизора в спальне достаточно распространено и объяснимо: просмотр фильмов и телешоу является для многих отличным способом отдохнуть. Некоторые люди привыкли смотреть телевизор прямо перед сном. Однако, несмотря на общепринятое мнение, такое занятие не способствует расслаблению. На самом деле, вероятность проблем со сном только возрастает. Поэтому из спальни следует убрать телевизор.

Если вы хотите, чтобы ваша спальня действительно стала местом отдыха, установите правило для себя: «в спальне не пользоваться смартфоном». Поступая таким образом, вы позволите спальному пространству стать тихим убежищем. А если каждый вечер будете проводить время сидя в своем гаджете, ваш сон вероятно будет нарушен и несуразным.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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Горняк22