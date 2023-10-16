Проблемный славгородский экс-регоператор рискует оказаться банкротом
Мусорные баки Фото: Pixabay
Предприниматель из Горно-Алтайска намерен обанкротить фирму из-за крупной задолженности: она составляет почти 1 млн рублей
Индивидуальный предприниматель из Горно-Алтайска обратился в арбитражный суд Алтайского края с требованием признать банкротом печально известную славгородскую “мусорную” компанию “Позитив 88”. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.
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