Мусорные баки Фото: Pixabay

Предприниматель из Горно-Алтайска намерен обанкротить фирму из-за крупной задолженности: она составляет почти 1 млн рублей

Индивидуальный предприниматель из Горно-Алтайска обратился в арбитражный суд Алтайского края с требованием признать банкротом печально известную славгородскую “мусорную” компанию “Позитив 88”. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

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горняк локтевский