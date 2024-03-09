Думаете, им помогли знаменитые фамилии?

9 марта 2024, 18:00147Написать комментарий

Иногда можно услышать, что на детях гениев природа отдыхает. Уровень их таланта постоянно сравнивают с родительским, а еще критикуют за высокомерие и праздный образ жизни. Однако есть и исключения — те, кто с раннего возраста идут своей дорогой и подают большие надежды. Среди героев нашего текста найдутся и те, и другие, но у всех есть общая черта: они очень красивые!

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Девушка не раз признавалась, что в детстве часто хвасталась своим происхождением:

— Я приходила в класс [и говорила]: «Вы знаете, чья я дочь?» Это была моя любимая фраза, — вспоминала Меладзе.

Правда, Лию огорчало то, что она с детства слышала ссоры родителей и жила в постоянном напряжении.

— Ты не совсем понимаешь, что кого-то может разозлить, что может огорчить. Я просто всегда ожидала, что случится что-то плохое, — признавалась Лия.

В 2013-м родители девушки развелись. По ее словам, Константин с Яной, как могли, старались не навредить дочери разводом.

— Я не чувствовала себя брошенной и кинутой, — рассказывала Лия Меладзе. — Мама мне четко дала понять, что, когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела, чтобы они просто были счастливы. Это всё, что мне было нужно!

Несмотря на заботу родителей, вскоре по текстам Лии в соцсетях стало понятно, что она столкнулась с психологическими проблемами.

— Несколько месяцев чувствовала себя ментально неполноценной, всё, что происходило вокруг, мне казалось нереальным. Было много параноидальных мыслей. Как будто я умерла, а всё происходящее вокруг — иллюзия, — писала дочь Константина Меладзе на своих страницах в соцсетях. — Казалось, что мы живем в симуляции, а люди, окружающие меня, придуманы. Всё, что я видела, было темным, я практически не различала цвета, боялась себя в зеркале, мне казалось, что это другой человек.

Позже выяснилось, что подобные тексты в соцсетях были терапией Лии. Родители поддерживали желание дочери рассказывать окружающим о своих проблемах. Они вообще были предельно внимательны к ее здоровью. Например, в 2021 году Константин Меладзе, увидев хромоту дочери, потребовал у нее обратиться к врачам. Оказалось, что у девушки опухоль в районе бедра. Лию госпитализировали и вылечили в Германии.

Сейчас Лия поет в группе FAR FOR, которую сама же создала несколько лет назад. Певица признаётся: абсолютного слуха, как у ее отца, у нее нет. Но девушка всё равно стремится продолжить музыкальную династию и развивать свою карьеру.

Алеся Кафельникова

— Мама с папой были заняты каждый своей жизнью. Наше общение сводилось к тому, что меня постоянно отчитывали.

По словам Алеси, детство она провела в компании бабушки и дедушки в Сочи, где никто не хотел с ней общаться. Еще не достигнув совершеннолетия, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова заключила первый контракт с французским модельным агентством Elite. Правда, для этого пришлось набрать несколько килограммов: Алеся всегда имела склонность к чрезмерной худобе.

В это же время отец отправил Алесю учиться в частный пансион в Англии. Вдали от дома она быстро вошла во вкус самостоятельной жизни.

— Всю жизнь я делала всё, как хотел отец, душила собственные порывы, самые безобидные желания, — скажет позже Алеся. — Какую взбучку мне задали, когда я в детстве из любопытства побрила бритвенным станком руку! Будто я кого-то убила. Теперь настала долгожданная пора самой принимать решения. Я покрасила волосы в розовый цвет. Стала снова носить джинсы и толстовки. Я, как странник в пустыне, не могла напиться свалившейся на меня свободой.

Несколько лет спустя Кафельникова стала встречаться с рэпером Фараоном, что не понравилось ее отцу: Евгений считал, что музыкант подсадит его дочь на наркотики. Иронично, что, по словам Фараона, причиной расставания стала наркозависимость именно Алеси. Евгений, узнав об этом, отправил дочь в рехаб на два месяца. Оттуда Алеся ругалась на отца в соцсетях.

— Передайте, пожалуйста, Е. А., что он достал своим твиттером сплетни пускать, — писала девушка, находясь в лечебнице.

Но через три года, в 2020-м, отношения девушки с наркотиками закончились, о чем она публично сообщила.

Сейчас Алеся замужем за российским бизнесменом Георгием Петришиным, от которого в 2021 году родила дочь Киару. В этот момент на сцену вышла мать и заявила, что новый муж ее дочери устраивает Алесе постоянные скандалы и сливает компромат на жену третьим лицам. Дочь ответила в своем стиле:

— Мамочка, мы тебя любим и очень беспокоимся за тебя! — подписала Алеся одно из своих фото с мужем.

Сейчас Кафельникова — профессиональная модель, которая то и дело появляется на обложках Elle, Vogue и других модных журналов.

Анна Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк была активным ребенком, проводя всё свободное время на улице. Из-за этого дочь актрисы часто возвращалась домой в синяках и ссадинах. Повзрослев, Анна начала экспериментировать с внешностью: делала пирсинг и множество раз меняла цвет волос. Анна еще не думала о том, кем станет в будущем, а ее мама уже заранее готовила почву для потенциальной актерской карьеры дочери. Так Заворотнюк-младшая попала в ситком «Моя прекрасная няня» (6+).

Через какое-то время родители развелись. Муж Анастасии Олаф Шварцкопф хотел, чтобы жена бросила актерскую карьеру и стала домохозяйкой, что было худшим сценарием для актрисы. Чтобы не скандалить при дочери, разводящиеся супруги отправили Анну учиться в Лондон. Отучившись, девушка вернулась в Москву и поступила в МГУ, однако бросила университет на втором курсе. Причина в амбициях: Анна захотела улететь в Нью-Йорк и начать учиться на продюсера.

Через некоторое время девушка без кастинга попала в пятый сезон «Закрытой школы» (18+). А в 2012 году стала ведущей проекта «Достать звезду», однако продержалась на этой позиции недолго: канал хотел сделать ставку на сексуальность ведущей, чего Анна не смогла принять.

Семь лет спустя Заворотнюк-младшая стала совладелицей марки одежды D8. Осенью она открыла первый магазин бренда в центре Москвы. Однако бизнес не окупился и продержался всего три месяца.

Не секрет, что у матери Анны агрессивная мозговая опухоль — глиобластома. Но дочь не делится подробностями болезни Анастасии и, как все члены семьи Заворотнюк, просит не спекулировать на этой теме.

— Мама болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. В блоге тоже. Очень болит в груди, — признаётся девушка.

Осенью 2022-го она уехала жить в Дубай, где планирует приобрести недвижимость. Контакт с матерью Анна не теряет и, как и вся родня звезды, вкладывает тонну средств в ее лечение.

Стефания Маликова

Шоу-бизнес часто обвиняют в продвижении своих, и вот один из случаев такого лоббирования. Дочь Дмитрия Маликова за одну из своих первых песен получила в 2015 году «Золотой граммофон». Трек «Не торопитесь нас женить» до премии не появлялся ни в одном хит-параде. Зрители не понимали, за какие заслуги Стеша получила статуэтку. Мама юной певицы сказала, что это лишь аванс, а партнер Стеши по дуэту ЮрКисс — сын российского олигарха — и вовсе уверен, что получил награду заслуженно, хотя многие отмечали сырость исполнения дуэта.

Несмотря на негативную реакцию многих зрителей, Стеша не бросила музыку и занимается ею до сих пор. Кроме музыки, девушка увлекается модой и уже успела создать собственный дорогой бренд — DressByStesha. «Все наши вещи делаются человеческими руками, не машинами», — так Маликова объяснила высокие цены на свою продукцию.

На данный момент Стеша встречается с известным хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым, нападающим клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» и олимпийским чемпионом игр в Пхёнчхане-2018. О романе неизвестно много, а отец Стеши говорит о них с Капризовым как о друзьях.

Елизавета Варум

Если Алеся Кафельникова жила за границей только с подросткового возраста, то Елизавета Варум, дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина, живет там почти всю жизнь. Родным городом для дочери двух известнейших музыкантов России стал Майами, где живут ее бабушка и дедушка. На самом деле, родословная Лизы еще музыкальнее, чем вы думаете: оба ее дедушки были композиторами. Один из них, Юрий Варум, умер в 2014 году, что стало ударом для всей семьи.

Лиза довольно скоро пошла по стопам родителей и стала музыкантом. Только направление у нее другое — рок. Первую группу — Without gravity — Лиза собрала в 13 лет. Пока творчество не приносило ощутимого дохода, Елизавета работала официанткой и посудомойкой. А затем собрала коллектив Bruvvy, с которым играет до сих пор, выступая под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Это вообще частая практика у детей звезд: псевдоним позволяет отвлечь внимание от известной фамилии, которая почти всегда обеспечивает протекцию. С Bruvvy Лиза уже успела выступить на разогреве у легендарного коллектива Bon Jovi.

Может показаться, что карьера совсем ничего не приносит дочери Агутина, но, как сказал сам отец Елизаветы, она смогла накопить на квартиру в Лос-Анджелесе (мы верим, что родители тут ни при чем).

Елизавета встречается с американцем — музыкантом Джоном, с которым она недавно приезжала в Москву навестить родителей. Агутин не раскрывает отношение к парням дочери, но на всякий случай предупреждает их о том, что Елизавета для него — самое главное в жизни.

— Я всем женихам говорю одно и то же: «Если ты причинишь вред моей дочери, я поломаю тебе ноги». Знаете, такого человека, который устраивал бы нас, найти невозможно, — говорил Агутин. — Мы привыкаем к тому, кого любит наша дочь.

Вот так живут дочки российских звезд. Кто-то скандалит каждый день, а кто-то тихонько занимается тем, что ему нравится. Куда бы они ни пошли, наверняка не пропадут, ведь у них нет нужды в связях или хороших музыкальных инструментах.

Взято Источник

10.03.2024