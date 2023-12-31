Проблемы со светом и задержки рейсов начались в барнаульском аэропорту

Людей из воздушной гавани отправляют в гостиницу

Фото: pxhere.com

В барнаульском аэропорту из-за непогоды начались проблемы со светом. Об этом сообщает “Толк”.

По словам очевидцев, сначала людей не запускали внутрь, а чуть позже стали пропускать только тех, у кого нет багажа, потому что без света проверить его невозможно.

Из-за сильной метели задерживаются рейсы. По словам очевидцев, людей из воздушной гавани начали отправлять в гостиницу.

Энергослужба разбирается с перебоями в подаче электричества.

Ранее сообщалось, что из-за метели в Алтайском крае перекрыли три трассы.

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