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Проблемы со светом и задержки рейсов начались в барнаульском аэропорту

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Людей из воздушной гавани отправляют в гостиницу

Проблемы со светом и задержки рейсов начались в барнаульском аэропорту

Фото: pxhere.com

В барнаульском аэропорту из-за непогоды начались проблемы со светом. Об этом сообщает “Толк”.

По словам очевидцев, сначала людей не запускали внутрь, а чуть позже стали пропускать только тех, у кого нет багажа, потому что без света проверить его невозможно.

Из-за сильной метели задерживаются рейсы. По словам очевидцев, людей из воздушной гавани начали отправлять в гостиницу. 

Энергослужба разбирается с перебоями в подаче электричества.

Ранее сообщалось, что из-за метели в Алтайском крае перекрыли три трассы.

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