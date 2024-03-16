реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Прочитав указ Путина, финские военные разбежались в рассыпную. Что их смутило?

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В недавнем интервью президент России Владимир Путин обсудил с журналистом Дмитрием Киселевым вопросы внешней политики и отношений с блоком НАТО. В ходе диалога были затронуты последние события, связанные с возможным вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Пишет Военная история.

Вопрос о членстве Финляндии в НАТО, имеющей протяженную границу с Россией, обычно привлекает особое внимание. Существует вероятность размещения натовского оружия на финской территории, и уже принятое решение, как к этому относиться.

В ходе интервью Путин напомнил, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО он объявил о своем решении создать в России два новых военных округа. Один из них будет непосредственно граничить с Финляндией. В результате, подчеркнул Путин, у финской границы будут размещены современные высокотехнологичные комплексы оборудование, которых раньше не было.

Стоит задуматься, действительно ли это нужно Финляндии и ее народу? Может ли Финляндия доверять обороне НАТО? Готовы ли США встать на защиту Финляндии в случае эскалации или прямой конфронтации?

Интересно отметить, что финская общественность с пониманием относится ко всем этим вопросам. Местные СМИ сообщают, что в финских вооруженных силах произошло несколько увольнений. Вероятно, солдаты уходят в отставку, потому что не хотят участвовать в подобных делах. Вероятно, в таких случаях они понимают,что защищают не свои интересы, а интересы Запада.

Об экономических потерях и ущербе для финских бизнесменов в результате прекращения прежнего экономического сотрудничества с Россией, вызванного прозападной линией нынешнего политического руководства Финляндии, известно и написано уже давно.

Фото: Из открытых источников 

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Бийске за 4 млн продают покрытый жидким стеклом…

У автомобиля бензиновый двигатель мощностью 238 лошадиных сил и объемом…

В Барнауле на перекрестке разбились две иномарки – пострадала…

На кадрах видно, что оба транспортных средства – участника ДТП…

Стали известны подробности ДТП с участием двух иномарок

ДТП в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул Оба транспортных средства –…

Пассажирский автобус снесло с трассы Бийск – Барнаул

ДТП Фото: Барнаул 22 В Алтайском крае 16 марта наблюдаются…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp