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Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году увеличились на 69%

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Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году увеличились на 69%

Более 30% продаж за 2023 год пришлось на автомобили Lada

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,059 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию аналитического агентства “Автостат”,

“За весь минувший год в нашей стране было реализовано 1 058 708 новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году”, – гласят данные агентства.

Так, в декабре 2023 года в России было продано 119,5 тыс. машин, что в 2,1 раза больше, чем в декабре 2022 года.

Более 30% продаж за 2023 год пришлось на автомобили Lada. По данным агентства, продано 324,4 тыс. авто этой марки, что почти в 1,9 раза превышает показатели 2022 года. При этом в декабре продажи составили 31,7 тыс. единиц (+61,1% к декабрю 2022 года).

Самым популярным иностранным брендом по итогам прошедшего года стала китайская Chery, занявшая второе место в рейтинге продаж. За минувший 2023 год в России реализовано почти 119 тыс. машин Chery. Этот показатель почти в три раза превышает результат за 2022 год.

Внизу списка лидеров, на третьем месте, находится китайский Haval с результатом в 111,7 тыс. единиц, что в 3,3 раза больше, чем в 2022 году.

Далее в рейтинге продаж находится Geely (93,6 тыс. шт.), Changan (47,8 тыс. шт.), Exeed (42,2 тыс. шт.), Omoda (42 тыс. шт.), а также корейские Kia (33,6 тыс. шт.), Hyundai (24,7 тыс. шт.) и японская Toyota (23,3 тыс. шт.).

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Взято отсюда

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