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Пластиковые окна в Горняке

Продавай больше, быстрее и дороже: в Барнауле пройдет тренинг Владимира Якубы

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Один из лучших бизнес-тренеров России расскажет, как общаться с “холодной” аудиторией и продавать

Продавай больше, быстрее и дороже: в Барнауле пройдет тренинг Владимира Якубы

Тренинг / Фото: standret / freepik.com

Продажи – залог успеха бизнеса. Хотите прокачать навыки, тогда приходите 22 марта 2024 года на тренинг с Владимиром Якубой “Продажи NON-STOP*”. Он пройдет в Барнауле в уникальном “реалити”-формате, где вы сможете на практике проработать любые вопросы со сложными клиентами. Тренинг создан для продвинутых и смелых продавцов, которые не боятся рисковать в условиях, где все быстро меняется, а продолжают действовать и добиваться результатов.

Вы научитесь: 

  • продавать больше, быстрее, дороже, чаще;
  • закрывать сделки “на лету”;
  • мастерски вести переговоры с учетом контекста и личности собеседника;
  • создавать “дожимающие” тексты после телефонного разговора или встречи;
  • пробивать телефонные преграды, легко говорить с сотрудником любого уровня от секретаря до собственника бизнеса;
  • совершать эффективные звонки и блестяще проводить встречи, делать продажи по щелчку пальцев, прямо как на Wall Street*;
  • легко составлять скрипт продаж, а если он у вас есть, то сможете улучшить его новыми ответами на любые возражения.

Узнать подробнее можно здесь.

Возрастное ограничение 18+

*NON-STOP (“нон-стоп”); Wall Street (“Уолл Стрит”).

ООО Центр “Харизма” Нелли Власовой

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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