реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Продавцы тюльпанов устроили массовую драку во Владивостоке

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На одной из точек собралось слишком много конкурентов

Продавцы тюльпанов устроили массовую драку во Владивостоке

Кулак / Фото: pxhere.com/ru/photo/941145

Продавцы тюльпанов в преддверии 8 Марта устроили массовую драку во Владивостоке. Об этом сообщает телеканал “360”. 

На улице Борисенко собрались продавцы цветов, однако на одну точку оказалось слишком много конкурентов. Мужчины стали спорить, а затем вся эта перепалка переросла в драку.

Во время драки один из участников достал пистолет, что сильно напугало местных жителей.

После того как информация о потасовке появилась в социальных сетях, ею заинтересовались правоохранительные органы.

Проверку проводят, несмотря на то, что заявления в полицию не поступало.

новости Алтайский

Источник

горняк22 телеграм
«Пока не увидела вывески, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае

«Пока не увидела вывески, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае

Сравниваю ощущения от прогулки по российским и зарубежным ТЦ 6…

Узнать больше

Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании “Юг Сибири” 1…

Узнать больше

День 742-й. Самое важное к утру 7 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp