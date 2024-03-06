Продавцы тюльпанов устроили массовую драку во Владивостоке

На одной из точек собралось слишком много конкурентов
Кулак / Фото: pxhere.com/ru/photo/941145
Продавцы тюльпанов в преддверии 8 Марта устроили массовую драку во Владивостоке. Об этом сообщает телеканал “360”.
На улице Борисенко собрались продавцы цветов, однако на одну точку оказалось слишком много конкурентов. Мужчины стали спорить, а затем вся эта перепалка переросла в драку.
Во время драки один из участников достал пистолет, что сильно напугало местных жителей.
После того как информация о потасовке появилась в социальных сетях, ею заинтересовались правоохранительные органы.
Проверку проводят, несмотря на то, что заявления в полицию не поступало.
новости Алтайский
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