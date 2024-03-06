реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Продажу алкоголя и сигарет беременным могут запретить в России

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Автор инициативы считает, что так можно обезопасить беременных и подростков от интереса к вредным привычкам

Продажу алкоголя и сигарет беременным могут запретить в России

Сигареты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1238594

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить в России продажу алкоголя и сигарет беременным женщинам, пришедшим в магазин с детьми. Об этом сообщает телеканал “360”.

Орлов заявил, что в последние годы государство стимулирует снижение числа людей с вредными привычками, но этого недостаточно. С предложением Орлов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Он считает, что ужесточение правил продажи табака и алкогольной продукции сможет обезопасить беременных женщин и подростков от интереса к вредным привычкам.

Ранее врачи рассказали о том, сколько лапши быстрого приготовления можно есть без опасности для здоровья.

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм
«Пока не увидела вывески, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае

«Пока не увидела вывески, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае

Сравниваю ощущения от прогулки по российским и зарубежным ТЦ 6…

Узнать больше

Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании “Юг Сибири” 1…

Узнать больше

День 742-й. Самое важное к утру 7 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp