Продажу алкоголя и сигарет беременным могут запретить в России

Автор инициативы считает, что так можно обезопасить беременных и подростков от интереса к вредным привычкам

Сигареты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1238594

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить в России продажу алкоголя и сигарет беременным женщинам, пришедшим в магазин с детьми. Об этом сообщает телеканал “360”.

Орлов заявил, что в последние годы государство стимулирует снижение числа людей с вредными привычками, но этого недостаточно. С предложением Орлов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Он считает, что ужесточение правил продажи табака и алкогольной продукции сможет обезопасить беременных женщин и подростков от интереса к вредным привычкам.

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