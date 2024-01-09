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Продолжается прием заявок на участие в конкурсе новых российских брендов «Знай наших»

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Продолжается прием заявок на участие в конкурсе новых российских брендов «Знай наших»

Конкурс проводится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс. Цель конкурса – поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России.

Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства.

Компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также грантовую поддержку.

На конкурс от Алтайского края подано уже 7 заявок на участие. Напоминаем, заявки принимаются до 15.01.2024 г на крауд-платформе идея.росконгресс.рф по номинациям: «Готовая еда», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии», «Креатив».

Справочно. Партнером мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Wildberries, OZON, АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», Роскачество, АНО «Национальные приоритеты» и другие.

Взято отсюда.

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