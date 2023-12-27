Продолжается реализация регионального пилотного проекта «Здоровое сердце ребенка»

Шестой год в крае реализуется региональный пилотный проект «Здоровое сердце ребенка».

Школьникам проводят комплекс лабораторных исследований, в том числе измерения на кардиовизоре и пульсоксиметре, биоимпедансометрию и электрокардиограмму. Эти исследования позволяют оценить состав тела ребенка – количество мышечной и жировой массы, а также выявить бессимптомно протекающие нарушения сердечного ритма. По результатам обследования врачи-педиатры проводят с каждым школьником беседу о профилактике возможных заболеваний. Информацию о выявленной патологии в состоянии здоровья детей врачи передают в детские поликлиники по месту жительства. Профилактическое обследование проводится с согласия родителей.

Немаловажным элементом проекта является образовательный блок лекционных и практических занятий, на которых ребятам рассказывают о важнейших принципах здоровьесбережения: правильном сбалансированном питании, регулярной физической активности, отказе от вредных привычек, соблюдении режима труда и отдыха, правилах личной гигиены. Занятия проходят с применением демонстрационных материалов, например «куклы-курильщицы» и «тарелки здорового питания», а также тиражированной печатной продукции (буклеты, листовки) для изучения с родителями.

В 2023 году в рамках проекта «Здоровое сердце ребенка» проведено профилактическое обследование 14463 школьников, проживающих в 10 районах и 4 городах края, в рамках работы мобильной бригады Центра здоровья. Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний выявлены у 10456 детей (72,3%). Нерациональное питание отмечено у 33,9% обследованных, низкая физическая активность – у 26,5%, избыточная масса тела – у 22,6%, повышенный уровень артериального давления – у 8,6%.

Всего с момента начала проекта профилактическое обследование проведено 66136 детям.

Взято отсюда.

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