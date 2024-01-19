В 2024 году показатель составил 73 полных года

Продолжительность жизни россиян не дотягивает ни до анонсированных властями планок, ни до развитых европейских стран. На 2024 год Росстат прогнозирует всего 73 полных года средней продолжительности жизни. При этом разрыв между женщинами и мужчинами колоссален — он составляет 10 лет. Именно смерти последних и тянут показатель вниз: эксперты связывают это с нездоровым образом жизни, чрезмерным употреблением алкоголя, курением и СВО. Подробности — в материале MSK1.RU.

Мужская сверхсмертность

Средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года должна была составить 74 года. Об этом 14 декабря сообщал президент страны Владимир Путин в ходе итоговой программы.

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит 73,48 года, предполагает Росстат. Это данные среднего прогноза. При этом женщинам обещают 78,39 года, а мужчинам — 68,45 года.

Однако долгосрочный прогноз отстает от плановых показателей. В 2021 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал добиться того, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет.

Достижение этой цели возможно только при высоком прогнозе Росстата, тогда как специалисты обычно ориентируются на средний. Он в 2030 году составит 75,79 года. Порученные же властями 78 лет ожидаются только в 2037 году.

Ожидаемая продолжительность жизни рассчитывается на основе смертности, считают опрошенные MSK1.RU специалисты.

— На низкую ожидаемую продолжительность жизни оказывает существенное влияние сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, это каждая пятая-шестая смерть в стране. При этом разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин в России никогда не была меньше 10 лет. Хотя в других сопоставимых странах она не превышает пяти лет, — сообщил MSK1.RU директор Института научно-общественной экспертизы, председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко.

Специфика России заключается в том, что долгое время основной вклад в рост ожидаемой продолжительности жизни мужчин вносило изменение смертности в рабочих возрастах (от 15 до 59 лет) — на 42% за 30 лет, уточнил в беседе с MSK1.RU аналитик проекта «Если быть точным» Абы Шукюров. Обычно основной вклад в этот показатель вносят мужчины старшего возраста. У женщин наоборот: вклад возраста 60 лет и старше в показатель смертности — около 60%.

Мужчины в России более подвержены нездоровым привычкам, кроме того, даже при наличии возможности они обращаются к врачу реже женщин и мало следят за здоровьем, рассказал независимый демограф Алексей Ракша.

— Употребление алкоголя, особенно крепкого, курение, неполноценное питание, отсутствие спорта — это всё факторы, которые сокращают жизнь, — уточнил он в разговоре с MSK1.RU. — Кроме того, сильно на смертности сказалась пандемия.

Ранее «Ъ» со ссылкой на Росстат писал, что в стране впервые за десять лет выросло число случаев выявления алкогольной зависимости. С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с таким диагнозом сократилось почти в два раза — со 100 тысяч до 53 тысяч человек. В 2022 же году врачи зарегистрировали 54,2 тысячи таких больных.

Хуже, чем в Европе

Отстает Россия не только от собственных целевых планок, но и от других, сопоставимых по развитию стран.

— Около 15–20 лет назад ситуация обстояла намного хуже, чем сейчас, но Россия имеет более высокую смертность, чем должна была бы при таком уровне экономического развития. По продолжительности жизни мы сравнимы с наихудшими европейскими странами — Украиной, Белоруссией, Молдовой, — отметил Ракша.

Ссылаясь на данные ООН, демограф рассказал, что по продолжительности жизни в 2021 году (последняя доступная агрегированная статистика) Россия была на 165-м месте из 236 анализируемых стран. Среди европейских стран рекордсменом стала Швейцария — там показатель превышает 80 лет.

В официальной статистике нет полного учета смертей в ходе СВО, сообщил Абы Шукюров.

— Поэтому здесь трудно говорить о показателях на федеральном уровне. Но, конечно, произошло увеличение доли умерших в возрасте до 25 лет — с 1% в 2021 году до 3%, и в возрасте 35–39 лет — с 9,9% до 11,7%. Вклад есть, но на таком глобальном, широком показателе, как ожидаемая продолжительность жизни, он не очень сильно заметен, — сказал он.

При этом в целом последствия СВО не влияют на ожидаемую продолжительность жизни, считает Алексей Ракша. Даже в долгосрочном тренде они могут «отнять» от показателя не более полугода.

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Взято Источник

19.01.2024