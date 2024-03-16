В 128 зданиях, где в эти выходные проходит голосование на выборах Президента России, организованы продуктовые ярмарки.

В Железнодорожном районе таких пунктов – 22, в Индустриальном – 32, в Ленинский – 21, в Октябрьском – 23, в Центральном – 30. Почти 200 торговых точек будет работать два дня – 16 и 17 марта с 08.00 до 17.00 часов.

Для барнаульцев местные производителей приготовили выпечку, горячие и прохладительные напитки, колбасные изделия, свежее мясо, сыры, сливочное масло, кондитерские изделия, овощи и фрукты, мёд и многое другое.

Так КШП-Глобус в широком ассортименте представил свежую выпечку – булочки, пиццу, пирожки, круассаны, а также бакалейную продукцию. Постарались также столовые вузов, колледжей и техникумов.

Свою продукцию горожанам готовы предложить постоянные участники городских продовольственных ярмарок «Звезда Алтая» ИП Анисимова (колбасные изделия, мясные деликатесы), ИП Васильева Л.В., ИП Липина А.В. (сыры и масло, ООО ПТК «Гермес», ООО ПКЗ «Алтайские закрома», ООО «Матрешка», ООО «Хлебный дворик», ООО «Метелица», Новоалтайский маслосырзавод.

Как и на городских продовольственных ярмарках цены снижены на 15-30%.

Взято отсюда