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Product и Project-менеджер: какие есть сходства и различия у специальностей

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Рассказываем, кто и за что отвечает в общем проекте

Product и Project-менеджер: какие есть сходства и различия у специальностей

Работа. Менеджер / Фото: gpointstudio / freepik.com

Разница между менеджментом продукта и менеджментом проекта не всегда понятна даже тем, кто напрямую взаимодействует с представителями данных профессий. Новички в ИТ нередко путают эти понятия, не говоря о тех, кто вовсе не знаком с подобными специальностями. Рассмотрим, чем похожи профессии и в чем их главные различия.

Что общего в Product и Project менеджменте?

Обе специальности объединяет общая цель. Речь идет о получении прибыли за какой-либо продукт. Работа над продуктом является проектом. Поэтому project (проджект) и product (продакт) менеджеры нередко оказываются взаимосвязаны, особенно если речь идет о крупных, многоэтапных процессах.

Какие задачи возложены на каждого из менеджеров?

Деятельность продакт-менеджера направлена на внедрение нового продукта. Это может быть не только товар, а услуга, новая функция в веб-приложении или дополнительный сервис. Специалист анализирует запросы потребителей, оценивает потенциальный спрос, а затем реализует мероприятия, направленные на оценку эффективности при внедрении.

Исходя из результатов, полученных продакт-менеджером, в работу вступает специалист в области проджект-менеджмента. Он следит за реализацией проекта, обеспечивает своевременную оценку качества, соблюдение сроков, а также контролирует бюджет.

Какая специальность труднее? 

Обе профессии можно назвать трудными. Все зависит от специфики предприятия, в которой работает специалист. Например, в крупных компаниях многие задачи, связанные с оценкой рынка, передают аналитикам, а не оставляют продакт-менеджеру.

Частичное распределение и передача обязанностей снижает количество ошибок и увеличивает результат исследований. Сам же менеджер оперирует результатами и создает стратегию развития продукта исходя из полученных данных.

Проджект-менеджмент не менее сложный. Специалист решает множество задач, попутно развивая лидерские качества и приобретая опыт управления большой командой.

Product и project-менеджер – профессии, между которыми сложно проследить различия. Однако главная цель product-менеджера – получить представление о новом продукте и внедрить его, а project-менеджер должен проконтролировать процесс разработки и проследить, чтобы качество продукта соответствовало заявленным требованиям.

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