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Продюсер Андрей Разин поведал о проклятье Ласкового мая

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Юрий Шатунов Фото: vk.com/shatunov.yuriy

Юрий Шатунов ушел из жизни летом прошлого года, а через 137 дней после его смерти скончался и основатель коллектива Сергей Кузнецов. После этого фанаты стали обсуждать “проклятие группы”

Бывший продюсер “Ласкового мая” Андрей Разин высказался о злом роке, который преследует группу, сообщает “Смотрим”.

“Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным – что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали, и все померли. И умирают в нервных судорогах. Все, кто шли против меня, – они все умирали”, – заявил он.

Подруга умершего основателя “Ласкового мая” Сергея Кузнецова Ландыш Ахметшина, в свою очередь, обвинила экс-продюсера в том, что он “развалил группу” и “испортил жизнь” ее участникам.

А журналист Антон Коробков-Землянский и вовсе назвал Разина виновным в смерти Юрия Шатунова. По его словам, 49-летнего певца “убили” суды и нервотрепки.

Напомним, что ранее Андрей Разин “проклял” участников концерта в честь Юрия Шатунова. Однако позже он рассказал, что боится за жизни коллег, напомнив, что его враги якобы часто умирают.

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