Продюсер Ёлок Ирина Консенциуш внезапно умерла у себя дома
Похороны, прощание Фото: pixabay.com
По словам матери умершей, что ее дочь не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на здоровье перед трагедией
В Москве умерла продюсер фильма “Ёлки-2” 48-летняя Ирина Консенциуш, сообщает “ИА Регнум”.
25 октября женщина перестала выходить на связь. После этого вечером к ней приехала ее 71-летняя мать. Она открыла дверь своим ключом, зашла внутрь и в одной из комнат нашли тело дочери. О случившемся она заявила в полицию.
“В квартире на улице Часовой была констатирована смерть 48-летней женщины. Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза”, – заявил источник.
В настоящее время полицейские проводят проверку по факту смерти женщины.
Ирина Консенциуш родилась 18 июля 1975 года. Она работала в кинобизнесе и спродюссировала такие фильмы, как “Ёлки-2” и “Чемодан”.
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