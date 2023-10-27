28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Продюсер Ёлок Ирина Консенциуш внезапно умерла у себя дома

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Похороны, прощание Фото: pixabay.com

По словам матери умершей, что ее дочь не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на здоровье перед трагедией

В Москве умерла продюсер фильма “Ёлки-2” 48-летняя Ирина Консенциуш, сообщает “ИА Регнум”.

25 октября женщина перестала выходить на связь. После этого вечером к ней приехала ее 71-летняя мать. Она открыла дверь своим ключом, зашла внутрь и в одной из комнат нашли тело дочери. О случившемся она заявила в полицию.

“В квартире на улице Часовой была констатирована смерть 48-летней женщины. Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза”, – заявил источник.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту смерти женщины.

Ирина Консенциуш родилась 18 июля 1975 года. Она работала в кинобизнесе и спродюссировала такие фильмы, как “Ёлки-2” и “Чемодан”.

Ранее стало известно о смерти “Мисс Земля Колумбия” Алехандры Вильяфанье. Модели и актрисе было 34 года.

Источник

город горняк
горняк локтевский

Добавить комментарий

Похожие новости