Похороны, прощание Фото: pixabay.com

По словам матери умершей, что ее дочь не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на здоровье перед трагедией

В Москве умерла продюсер фильма “Ёлки-2” 48-летняя Ирина Консенциуш, сообщает “ИА Регнум”.

25 октября женщина перестала выходить на связь. После этого вечером к ней приехала ее 71-летняя мать. Она открыла дверь своим ключом, зашла внутрь и в одной из комнат нашли тело дочери. О случившемся она заявила в полицию.

“В квартире на улице Часовой была констатирована смерть 48-летней женщины. Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза”, – заявил источник.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту смерти женщины.

Ирина Консенциуш родилась 18 июля 1975 года. Она работала в кинобизнесе и спродюссировала такие фильмы, как “Ёлки-2” и “Чемодан”.

Ранее стало известно о смерти “Мисс Земля Колумбия” Алехандры Вильяфанье. Модели и актрисе было 34 года.

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